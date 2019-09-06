''Дорогая, давай спрячем наших детей'': почему украинские звезды не хотят публичности отпрысков

Скандал, который разгорелся вокруг семьи Владимира Зеленского, когда сына президента Украины сняли у школы вместе с матерью, Елена Зеленская, натолкнул нас к определенному исследованию.

Мы решили выяснить, все ли звездные родители оберегают своих детей не только от папарацци, но и от случайного фотографирования обычными людьми или журналистами на публичных мероприятиях. Оказалось, что не все так просто.

Мы нашли пять звезд украинского шоубизнеса, которые в соцсетях тщательно прячут лица потомков, а также выяснили, кто из родителей не только поощряет активное пользование социальными сетями, но и монетизирует популярность детей.

Самое интересное, что противники и сторонники детской инстаграм-жизни - дружат между собой.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!