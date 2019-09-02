Цитаты о ТВ: почему TAYANNA оказалась ненужна проекту "Танцы со звездами"

Певица Татьяна Решетняк, которая выступает под творческим псевдонимом TAYANNA, покинула проект "Танцы со звездами".

Юлия Крапивина считает, что причиной стал не ее плохое выступление, а нечто иное.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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