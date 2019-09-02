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2 сентября • обновлено в 13:25
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Цитаты о ТВ: почему TAYANNA оказалась ненужна проекту "Танцы со звездами"

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Певица Татьяна Решетняк, которая выступает под творческим псевдонимом TAYANNA, покинула проект "Танцы со звездами".

Юлия Крапивина считает, что причиной стал не ее плохое выступление, а нечто иное.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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Темы
О, Крапивина! Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Танцы со звездами
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