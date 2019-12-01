OBOZ TALK – лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский

OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – украинский политический деятель, лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

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