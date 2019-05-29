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Ну от і перший “ультиматум” | Альо, гараж! REBOOT #264

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Перша спроба наочно показати “хто в домі господар”, вийшла доволі вдалою. Хоча, поки, що мало хто звернув на це увагу. Але, то таке. Там така історія. Днями, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, вперше з моменту призначення на посаду, з’явився в одному з національних ток-шоу. Аби донести до декого певні меседжі.

Все було максимально толерантно. А за фактом, Стефанчук поставив Верховній Раді такий собі “завуальований ультиматум”...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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