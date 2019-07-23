Ну і….хто ці люди? | Альо, гараж! REBOOT #288

Ну і….хто ці люди? | Альо, гараж! REBOOT #2881.9т Читать материал на украинском
Прогнози, стосовно перспектив волевиявлення, були різними, але такого не передбачав ніхто. Соціологам з політологами, які протягом тривалого часу намагалися “нагодувати українців висмоктаними з пальця результатами опитувань”.
Позачергові вибори – позаду. Результати – ось вони. Політичний проект Слуга Народа, окрім того, що виграє вибори у багатомандатному окрузі, забирає “пальму першості” майже по всіх мажоритарних округах.
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