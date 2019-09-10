Новый закон будет стимулировать развитие космической отрасли в Украине: Валерий Боровик

Новый закон будет стимулировать развитие космической отрасли в Украине: Валерий Боровик53 Читать материал на украинском
Председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик прокомментировал новости о принятии законопроекта о развитии космической деятельности в Украине.
Он отметил, что данный законопроект должен существенно стимулировать развитие этой отрасли при условии, если государство будет поддерживать предпринимателей. Валерий Боровик признался, что участвовал в подготовке данного законопроекта, правда, по его словам, он консультировал еще представителей предыдущей власти.
В течение эфира гость также дал комментарии ведущим по таким вопросам:
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КАКИЕ ЯДЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ ЕСТЬ У РОССИЯН
ЗАЧЕМ РФ ОТПРАВЛЯЛИ РОБОТА НА МКС
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КИТАЙ И ЯПОНИЯ СТРЕМЯТСЯ ПОКОРИТЬ МЕСЯЦ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В СЛЕДУЮЩИЕ 20-30 ЛЕТ
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