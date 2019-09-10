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10 сентября • обновлено в 22:23
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Новый закон будет стимулировать развитие космической отрасли в Украине: Валерий Боровик

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Председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик прокомментировал новости о принятии законопроекта о развитии космической деятельности в Украине.

Он отметил, что данный законопроект должен существенно стимулировать развитие этой отрасли при условии, если государство будет поддерживать предпринимателей. Валерий Боровик признался, что участвовал в подготовке данного законопроекта, правда, по его словам, он консультировал еще представителей предыдущей власти.

В течение эфира гость также дал комментарии ведущим по таким вопросам:

ИСПЫТАНИЕ НА ПО "ЮЖМАШ"

КАКИЕ ЯДЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ ЕСТЬ У РОССИЯН

ЗАЧЕМ РФ ОТПРАВЛЯЛИ РОБОТА НА МКС

КОСМИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ США

КИТАЙ И ЯПОНИЯ СТРЕМЯТСЯ ПОКОРИТЬ МЕСЯЦ

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В СЛЕДУЮЩИЕ 20-30 ЛЕТ

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