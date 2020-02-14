Новый выпад Лукашенко против России

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с главными редакторами государственных СМИ призвал отказаться или сократить вещание иностранных информационных продуктов.

Вероятно, это касается и российских телеканалов. Заявление прозвучало на встрече во вторник, 11 февраля, передает БелТА.

По словам белорусского президента, если какой-то из зарубежных каналов хочет прийти в информационное поле Беларуси, то должен спросить разрешения и за это заплатить.

“Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции”, — высказался Лукашенко.

“Когда мне говорят, что Марков (руководитель белорусского канала ОНТ – Ред.) сидит на платформе ОРТ (Общественное российское телевидение, Первый канал – Ред.), я этого просто не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ, и неплохой – пора уже решить главную проблему: это наше”, – заявил глава Беларуси.

При этом президент призвал белорусские государственные СМИ быть "честными и простыми" и не бояться говорить "правду с позиции власти".

"Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Латвии Эгил Левитс призвал Сейм увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%, тем самым сократив до 20% вещание на русском.

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