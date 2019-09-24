Никаких ограничений пока нет, только рекомендации: климатолог

Климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко прокомментировала экологическую ситуацию на планете.

Она заявила, что ситуация с климатом на планете критическая. Это подтверждает и тот факт, что недавно состоялся саммит стран ООН, чтобы обсудить правила сокращения выбросов углекислого газа в рамках международной Парижского соглашения.

Также большое значение имела речь шведской активистки, юной Греты Тунберг, которая заявляет, что своей бездеятельностью относительно ухудшения климата на планете, политики и чиновники нарушают права детей.

Бойченко заявила, что все эти заседания, к сожаленью, пока проходят только в виде деклараций и рекомендаций, и никаких ограничений и конкретных действий пока нет. Но активисты должны продолжать делать свою работу, создавать резонанс, поднимать вопрос изменений климата, создавать информационный шум.

По словам Бойченко в ближайшие годы будет происходить спад по глобальному потеплению, но к середине этого века ожидаются критические изменения.

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