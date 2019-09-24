Главная Новости
24 сентября • обновлено в 14:19
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Никаких ограничений пока нет, только рекомендации: климатолог

37 Читать материал на украинском

Климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко прокомментировала экологическую ситуацию на планете.

Она заявила, что ситуация с климатом на планете критическая. Это подтверждает и тот факт, что недавно состоялся саммит стран ООН, чтобы обсудить правила сокращения выбросов углекислого газа в рамках международной Парижского соглашения.

Также большое значение имела речь шведской активистки, юной Греты Тунберг, которая заявляет, что своей бездеятельностью относительно ухудшения климата на планете, политики и чиновники нарушают права детей.

Бойченко заявила, что все эти заседания, к сожаленью, пока проходят только в виде деклараций и рекомендаций, и никаких ограничений и конкретных действий пока нет. Но активисты должны продолжать делать свою работу, создавать резонанс, поднимать вопрос изменений климата, создавать информационный шум.

По словам Бойченко в ближайшие годы будет происходить спад по глобальному потеплению, но к середине этого века ожидаются критические изменения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Светлана Бойченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости