Проверки переселенцев признали незаконными – Общественный транспорт будет работать дольше – Корь атаковала Харьковщину – новости на ObozTV

Верховный Суд признал незаконными проверки переселенцев, которые проводили для получения соцвыплат. В июня 2016 года Кабмин усложнил порядок получения пенсий для внутренне перемещенных лиц.

Транспорт в столице на Рождество будет работать на 3 часа дольше. Речь идет о ночи с 6 на 7 января. И касается маршруток и троллейбусов. На Рождество с 12 до 16 часов некоторые маршруты общественного транспорта изменятся из-за праздничных мероприятий на Софийской площади.

Харьковскую область атаковала корь; за несколько дней нового года заболели 40 человек. Половина из них - дети. Больше всего больных - в самом Харькове - это 24 человека.

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