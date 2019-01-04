Проверки переселенцев признали незаконными – Общественный транспорт будет работать дольше – Корь атаковала Харьковщину – новости на ObozTV

Проверки переселенцев признали незаконными – Общественный транспорт будет работать дольше – Корь атаковала Харьковщину – новости на ObozTV59Читать материал на украинском
Верховный Суд признал незаконными проверки переселенцев, которые проводили для получения соцвыплат. В июня 2016 года Кабмин усложнил порядок получения пенсий для внутренне перемещенных лиц.
Транспорт в столице на Рождество будет работать на 3 часа дольше. Речь идет о ночи с 6 на 7 января. И касается маршруток и троллейбусов. На Рождество с 12 до 16 часов некоторые маршруты общественного транспорта изменятся из-за праздничных мероприятий на Софийской площади.
Харьковскую область атаковала корь; за несколько дней нового года заболели 40 человек. Половина из них - дети. Больше всего больных - в самом Харькове - это 24 человека.
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