Иск Украины против России: Obozrevatel News

Иск Украины против России

В Гааге стартовали первые слушания по иску Украина против России. Суд в течение двух дней рассмотрит дело о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Сегодня свои аргументы приведет российская сторона. Завтра – украинская. Эта часть процесса будет публичной. Впоследствии заседания будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, Украина подала иск против России в 2016 году. Москва все обвинения отвергает и пытается доказать, что претензии Украины якобы не касаются Конвенции ООН по морскому праву.

Последствия техногенной аварии

Из-за загрязнения реки Рось около четырехсот тысяч человек остаются без воды в Умани - в Черкасской и в Белой Церкви Киевской области. Специалисты взяли анализы на пробу, результаты исследования должны объявить через несколько часов- сообщили в ГСЧС. Также на срочном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности обработают план дальнейших действий.

Гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области по реке Рось не обнаружено - сообщает Киевский рыбоохранный патруль.

Между тем мэр Белой Церкви Геннадий Дикий заявил: водоснабжение восстановят тогда, когда будут на 100% уверены в том, что вода чистая и безопасная. Накануне из-за ДТП в Винницкой области в реку Рось попали ядовитые химикаты. Полиция установила, что водитель перевозил химическое вещество, похищенную из сельхозпредприятий Козятинского и Липовецкого районов. Правоохранители открыли сразу три уголовных производства. Наказание за такие преступления – от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Контроль российской нефти

Польша частично возобновила транспортировку нефти из России по трубопроводу "Дружба". Также ввела механизм постоянного контроля качества сырья, чтобы контролировать поступление ее из Белоруссии.

Первый этап работы системы после ее восстановления продлится до конца июня. Напомним, Белоруссия временно приостановила экспорт в Украину, Польшу и страны Балтии светлых нефтепродуктов. Причиной стала поставка некачественной нефти из России Также Беларусь начала подсчет убытков с целью потребовать компенсации от российской стороны.

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