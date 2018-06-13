Взрыв в Харькове, судебный процесс дела МН17 – новости на ObozTV

В Харькове грабители взорвали банкомат и украли деньги. Обвинительные приговоры по делу о сбивания малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе могут быть выполнены в Украине. Полиция Николаевщины сообщила о подозрении 16-летнему ученику шестой школы в распылении перцового газа.В Кривом Рогеводители остановили движение ради спасения птенца.

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