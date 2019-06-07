Дети из семьи Суслякив вернулись в Украину: Obozrevatel News

Дети из семьи Суслякив вернулись в Украину

В Украину вернули детей, мать которых арестовали в Грузии. Для этого выделили президентский самолет. Малышей сопровождал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба. По его словам: дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России, а поэтому им понадобится длительная реабилитация. Кулеба объяснил, что детей было сложно вернуть в Украину, ведь было подозрение, что их родители намерены их продать. Правоохранителей больше насторожил тот факт, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года. Теперь дети будут жить с бабушками в одной семье. Их родителей, Юлию и Юрия Суслякив из Хмельницкой бласти подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она вместе ними хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

Е-декларации для активистов

Конституционный суд признал незаконным требование, по которому антикоррупционные активисты подавать электронные декларации. Об этом в соцсети написала омбудсмен Людмила Денисова. Она уверена, что антикоррупционные ограничения должны быть только для чиновников. А в случае с обычными гражданами – такие обязательства нарушают конституционные права человека и принципы верховенства права, говорит Денисова.

Последствия непогоды в Украине

68 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за осложнения погодных условий. Речь идет о Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Кировоградскую области, говорят в ГСЧС. Восстановлением электроснабжения занимают бригады облэнерго. Кроме того, после непогоды остаются подтопленными дома в Ивано-Франковской и Кировоградской областях. На Херсонщине по состоянию на утро затоплены более сотни приусадебных участков. Воду пока откачивают.

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