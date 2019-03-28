Пожар в Кропивницком: пострадавших стало больше: Obozrevatel News в 12:00 от 28.03.2019

Пожар в Кропивницком: пострадавших стало больше

Количество пострадавших от взрыва на газовой заправке в Кропивницкому возросло до четырех человек. В ГСЧС говорят: люди сейчас в Кировоградской областной больнице с ожогами различной степени тяжести. Среди пострадавших - спасатели и водитель грузовика, привезла газ.

Контрабанда на шесть миллионов гривень

Пограничники подсчитали стоимость контрабандной партии сигарет, которую задержали накануне. Незаконного товара насчитали на 6 млн гривень. Предполагают - это наибольший объем за всю историю Украины.

В ЕС запретили одноразовую пластиковую посуду

ЕС отказывается от одноразовой посуды. Соответствующий закон уже одобрил Европарламент. С 2021-го года в Европе не будут использовать одноразовые плстикови тарелки, вилки, ножи, ложки и палочки для еды, также под запрет попадут соломинки для напитков, пищевые контейнеры и чашки из пенопласта. Под запрет попали и ватные палочки.

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