Канада передала ВСУ технику: Obozrevatel News в 12:00 от 18.03.2019

Канада передала ВСУ технику

Канада передала Вооруженным силам Украины более полусотни автомобилей. Все они – 2018 выпуска. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны. Говорят: внедорожники позволять выполнять широкий спектр задач. Речь идет о перевозке личного состава подразделений и патрулирования.

На Землю летит астероид

Сорокаметровый астероид Флоренс летит к Земле. Об этом сообщили в НАСА. Небесное тело приблизится к нашей планете на следующей неделе. Ученые говорят: астероид крупнейший за всю историю наблюдений.

Жертвы наводнения в Индонезии

Семьдесят семь человек стали жертвами наводнения в Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на информацию спасателей. Еще 116 человек пострадали в результате стихийного бедствия.

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