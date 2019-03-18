Канада передала ВСУ технику: Obozrevatel News в 12:00 от 18.03.2019

Канада передала ВСУ технику: Obozrevatel News в 12:00 от 18.03.201956Читать материал на украинском
Канада передала ВСУ технику
Канада передала Вооруженным силам Украины более полусотни автомобилей. Все они – 2018 выпуска. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны. Говорят: внедорожники позволять выполнять широкий спектр задач. Речь идет о перевозке личного состава подразделений и патрулирования.
На Землю летит астероид
Сорокаметровый астероид Флоренс летит к Земле. Об этом сообщили в НАСА. Небесное тело приблизится к нашей планете на следующей неделе. Ученые говорят: астероид крупнейший за всю историю наблюдений.
Жертвы наводнения в Индонезии
Семьдесят семь человек стали жертвами наводнения в Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на информацию спасателей. Еще 116 человек пострадали в результате стихийного бедствия.
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