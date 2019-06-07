Заявление Зеленского по ситуации на Донбассе: Obozrevatel News

Заявление Зеленского по ситуации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский осудил обострение на Донбассе. Он считает это произошло, потому что Россия потеряла контроль над своими боевиками. А обстрелы украинских военных является попыткой "сорвать процесс переговоров о прекращении огня", - говорит президент. Также он заявил, что Вооруженные силы будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне позиция Украины о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется неизменной, говорит Зеленский.

МВД: новая должность Ценова – не повышение

Перевод начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова на Донбасс - нельзя считать повышением. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Он считает, что эта работа сложнее предыдущей. Мол, в зоне ООС - более 400 километров линии разграничения, кроме того, надо работать и в серой зоне. Поэтому, по словам Варченко, ни один начальник областного управления полиции не считает такую работу повышением. Об отставке Ценов попросил из-за смерти 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. И попросил направить его в зону боевых действий. Вместо этого Ценова сделали главой полицейских в составе операции Объединенных сил, возмутило общество.

Под домом Порошенко жгли шины

Жгли шины и кричали "позор". В Козин под Киевом несколько десятков молодых людей устроили акцию протеста под зданиями пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Митингующие сначала жгли файеры у дома Порошенко, а затем двинулись к Гладковского. Таким образом участники акции требовали ареста обоих спустя, по их мнению - причастность к хищениям в Укроборонпроме. Никого из активистов во время акции - не задержали, говорят в полиции. Уголовные производства тоже не открывали.

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