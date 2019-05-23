Задача Зеленского на первые сто дней: Obozrevatel News

Задача Зеленского на первые сто дней

У Владимира Зеленского назвали задачи на первые сто дней президентства. По словам представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, первым стоит в повестке дня: расследование резонансных преступлений, реформа Администрации президента, аудит государства и отмены неприкосновенности нардепов. По последнему пункту много работать придется над законопроектами по отмене неприкосновенности. Кроме того, Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться лишь тремя функциями. Это канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, а также контроль над решениями президента.

ГПУ завершила расследование

Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух спецназовцев НАБУ. Осенью прошлого года они устроили драку у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Обоим предъявлены подозрения в захвате машины, превышении служебных полномочий и действиях, которые угрожают жизни человека. Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой и конфискация имущества.

Напомним, ранее руководитель САП Назар Холодницкий обвинил НАБУ в попытках установить в его ведомстве аппаратуру для прослушивания. Тогда сотрудники Управления госохраны обнаружили кабель, тянули к САП из больницы ОХМАТДЕТ. В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отверг все обвинения.

День морской пехоты Украины

В Украине отмечают День морской пехоты. Указ о назначении такого праздника год назад подписал Петр Порошенко. В тот же день морпехам изменили цвет беретов - с черного на оттенок морской волны. Дату для праздника выбрали не случайно. 23 мая 1918 г гетман Павел Скоропадский приказал сформировать такой род войск. Сейчас морская пехота входит в состав ВСУ и является передовым соединением сил высадки. Бойцы обороняют территорию базирования ВМС, острова, порты, аэродромы и другие важные участки и объекты. С праздником морпехов уже поздравили командующий ООС Александр Сирский, глава Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, Петр Порошенко и представители командования морской пехоты.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!