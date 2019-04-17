Суд над украинскими моряками: Obozrevatel News

Суд над украинскими моряками

В эти минуты Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следователей ФСБ России о продлении срока содержания украинских моряков на три месяца. Известно, что их будут судить шестью группами по четыре человека. Ранее срок досудебного следствия по делу был продлен до августа этого года.

Погромы на трассе Одесса-Киев: полиция начала уголовное производство

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганский действий на пункте весового контроля под Одессой. Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и пострадавших, а также ищут злоумышленников. Группа неизвестных вооруженных людей вчера вечером напала на людей, которые контролировали взвешивания грузовых автомобилей- сообщили в полиции. В результате - пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу с травмами различной тяжести.

Восстановление Собора Парижской Богоматери

На восстановление собора Парижской Богоматери уже собрали около 700 000 000 евро. Среди меценатов – всемирно компании и бизнесмены. Суммы пожертвований – от десятков до сотен миллионов долларов. Кроме того, городской совет Парижа выделила на восстановление памятника 50 млн, а Европейский Центральный банк пообещал пожертвовать 9 миллионов.

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