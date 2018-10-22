Росляков готовил теракт в Керчи 2 года - на Львовщине горел пассажирский автобус - США разрывают соглашение с РФ - новости на ObozTV

В сети появилось видео с камер наблюдения, на которой видно, как 18-летний студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков одетый в футболку с надписью "Ненависть" - сначала здание подрывает, а затем расстреливает учеников и преподавателей.

На Львовщине прямо посреди трассы загорелся туристический автобус. В салоне были почти полсотни человек.

США разрывают соглашение с Россией из-за того, что Москва в течение многих лет нарушает договоренности о ликвидации ракет средней и малой дальности, говорит президент Дональд Трамп.

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