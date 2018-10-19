Балуха этапировали в тюрьму - США будут давить на РФ - в Стамбуле ищут тело Джамаль Хашогги - новости на ObozTV

Политзаключенного Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Администрация президента Дональд Трамп не изменит политику в отношении Кремля, заявил во время выступления в Атлантическом Совете заявил спецпредставитель США Курт Волкер.

Тело пропавшего без вести саудовского журналиста Джамаля Хашогги ищет полиция Турции. Правоохранители начали спецоперацию и обыскивают лес и окрестности Стамбула.

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