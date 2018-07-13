Взрыв в Днепре, день рождения Сенцова– новости на ObozTV

В Днепре произошел взрыв на одном из предприятий, в результате которого погибли два человека. Порошенко заявил, что Украина не имеет альтернативы членству в НАТО. Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову исполняется 42 года. Трамп считает, что план Терезы Мэй с выхода Британии из Евросоюза повредит отношениями Лондона и Вашингтона.

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