Стрельба в Николаеве, смерть Киры Муратовой – новости на ObozTV

В Николаеве произошла перестрелка, во время которой ранили одного человека. СБУ подтвердила подлинность списка из 47 журналистов, общественных активистов и деятелей культуры, на которых якобы готовилось покушение по "делу Бабченко". На Закарпатье 6 дней подряд блокируют проезд автомобилей. Умерла известная украинская режиссер Кира Муратова.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.