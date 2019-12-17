Неужели Зеленский смирился с потерей Крыма: Павел Жебривский о децентрализации

Лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Дениса Похилы.

Он прокомментировал изменения, необходимые для принятия законопроекта по децентрализации.

"В децентрализации есть плюсы. И настоящим законопроектом завершается французская модель децентрализации, которая внедряется в Украине и которая была выбрана еще во времена президентства Ющенко. Я считаю, что с введением префектов не будет происходить узурпация власти. Я сторонник направления децентрализации как республиканец. А чтобы не было злоупотребления положением ОТГ как раз и нужны префекты, но префектам также предоставляются функции исполнительной власти, а это, по моему мнению, - недопустимо, и это нужно убрать. Следующее: достаточно непонятно, почему не упоминается о Севастополе, неужели Зеленский смирился с потерей Крыма? "- заявил Жебривский.

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