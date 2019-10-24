В Днепр выпустили тонну толстолоба 61

Активисты выпустили в Днепр тонну толстолоба

Акция зарыбления в этом году проходит уже во второй раз. Это небольшая, но действенная санитарная помощь водоемам Украины. Экологи говорят: толстолобики здесь приживутся полностью. Они достаточно подросли, поэтому хищники им не грозят. Единственная опасность - это рыбаки. Но в рыбоохранном патруле заверили, что будут осуществлять правоохранительные рейды на всех подконтрольных участках постоянно.

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