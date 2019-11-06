Музыкант Орест Галицкий рассказал о феномене гитары в современном мире

Музыкант Орест Галицкий рассказал о феномене гитары в современном мире92 Читать материал на украинском
Музыкант Орест Галицкий в прямом эфире ObozTV рассказал о своем творчестве и сотрудничестве с другими музыкантами.
Он сыграл несколько своих песен вживую и рассказал, как проходят кастинги для его клипов.
"Я выбираю девушек сам. И главное условие - это энергетика. Я должен почувствовать энергетику сначала на фотографии, а затем уже во время встречи. И, как показала практика, те девушки, которых я выбираю по фото, они и в реальной жизни оказываются именно тем, что я искал", - отметил гитарист.
По его мнению, в том, что гитара стала такой популярной в мире, есть определенный феномен.
"Могут быть группы без дополнительных инструментов, но гитара присутствует почти везде. Она является обязательной и в группах, и в сольных проектах", - заявил музыкант.
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