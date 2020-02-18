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18 февраля • обновлено в 18:10
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Москва хочет прямых переговоров Киева с террористами: военный эксперт

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Вийсьовий эксперт Дмитрий Снегирев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал обострение ситуации на Донбассе и обстрелы российскими оккупационными войсками позиций ВСУ.

"Это была и игра мускулами и провокация. План Москвы - посадить за один стол Киев, Луганск и Донецк. И последние речи Пескова свидетельствуют о том, что Москва пытается вывести себя из этого конфликта и превратить его во внутренний гражданский конфликт в Украине. Когда этого не происходит, они используют уже хорошо известную всем тактику - обострение на фронте", - заявил Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
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