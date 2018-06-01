Мыли посуду в луже: в Малайзии возник скандал

Видео из ресторана в престижном районе города Куала-Лумпур, что в Малайзии, облетело мир. Там зафиксировали, как работники одного из ресторанов моют посуду прямо в грязной луже.

Руководство заведения уже попросило прощения у своих клиентов, заверив, что такой случай у них впервые.

"Гигиена и чистота - это всегда наш приоритет", - заверили в ресторане.

Однако заведение на сегодняшний день закрыто. Санитарная служба обнаружила, что в помещении не было соответствующего оборудования для мытья посуды.