На Гавайях эвакуировали население из-за вулкана

На Гавайях эвакуировали население из-за вулкана204Читать новость на украинском
На Гавайях объявили еще одну эвакуацию. Причина - новые потоки лавы вулкана Килауэа.
Представители местной власти обошли все дома, где уговаривали людей перебраться в более безопасное место.
Извержение вулкана здесь продолжается уже месяц. Потоки раскаленной лавы выливаются из разломов, которые вулканологи насчитали уже десятки.
Лава уже уничтожила 80 домов и несколько автомобильных дорог.
Больше всего от вулкана пострадала туристическая индустрия - количество туристов резко уменьшилось.