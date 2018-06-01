На Гавайях эвакуировали население из-за вулкана

На Гавайях объявили еще одну эвакуацию. Причина - новые потоки лавы вулкана Килауэа.

Представители местной власти обошли все дома, где уговаривали людей перебраться в более безопасное место.

Извержение вулкана здесь продолжается уже месяц. Потоки раскаленной лавы выливаются из разломов, которые вулканологи насчитали уже десятки.

Лава уже уничтожила 80 домов и несколько автомобильных дорог.

Больше всего от вулкана пострадала туристическая индустрия - количество туристов резко уменьшилось.