Вспоминая Фриду Кало: в Лондоне покажут выставку

16 июня в Лондонском музее Виктории и Альберта открывается выставка "Фрида Кало: создавая свой образ".

Впервые вещи известной мексиканской художницы покажут за пределами ее страны и дома-музея в Койоакане.

В лондонской экспозиции - более 200 личных вещей художницы: от карандаша для бровей и губной помады, до вышитых нарядов и протеза ноги.

После смерти Фриды в 1954 году ее муж Диего Ривера опечатал все личные вещи художницы в "Синем доме" в Койоакане. Такие "Тайные комнаты" стали достоянием общественности только в 2004 году.

Вещами Фриды можно любоваться в британской столице до 4 ноября.