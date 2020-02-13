Мендель заработала больше чем Зеленский

Зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по итогам января 2020 года составила 52,5 тыс. гривен.

Она заработала больше, чем руководство Офиса президента. Также ее зарплата почти в два раза выше, чем у Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських новин".

В частности, заработная плата президента в прошлом месяце составила 28 тыс. гривен.

В то же время бывшему руководителю ОП Андрею Богдану начислили 33,4 тыс. гривен зарплаты.

При этом новый глава Офиса президента Андрей Ермак в январе зарплату не получал вообще.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!