Мендель заработала больше чем Зеленский
Зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по итогам января 2020 года составила 52,5 тыс. гривен.
Она заработала больше, чем руководство Офиса президента. Также ее зарплата почти в два раза выше, чем у Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських новин".
В частности, заработная плата президента в прошлом месяце составила 28 тыс. гривен.
В то же время бывшему руководителю ОП Андрею Богдану начислили 33,4 тыс. гривен зарплаты.
При этом новый глава Офиса президента Андрей Ермак в январе зарплату не получал вообще.
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