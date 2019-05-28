Медведчук сдал назад с выходом из Минской группы

Медведчук сдал назад с выходом из Минской группы46
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на выход из переговорной группы по Донбассу, он все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам.
Об этом одиозный политик рассказал во время прямого включения в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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