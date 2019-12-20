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20 декабря • обновлено в 16:35
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Маріонетки маріонеток!?! | Альо, гараж! REBOOT #338

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Отже, одна з головних сенсацій тижня що минає, виглядає наступним чином.

Юлія Володимирівна Тимошенко “розрила сокиру війни” і пішла у наступ на “Зелену більшість”. Тезис про “маріонеток” знову лунає над країною. А Сергій Пашинський - вже на волі...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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