Раскрыта ложь ФСБ России об Украине

Сотрудники ФСБ России заявили о разоблачении и задержании вооруженной банды из Украины, которая якобы занималась экстремизмом.

Как передает телеграм-канал "Че по Ростову?" по данным ФСБ, речь идет об организации "Союз народов солнца и народов полумесяца", которая была создана на идеологии религиозного международного движения "АллатРа".

"Основной целью экстремистской организации является борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения создана боевая группа", - заявили в ФСБ.

В отношении задержанных открыли уголовные дела по части второй статьи 282 УК ("Участие в экстремистском сообществе").

Так сообщали российские СМИ.

А на следующий день представитель "банды АллтРа", которую якобы задержали и арестовали россияне, Андрей Ковтунов, пришел на прямой эфир инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" и рассказал, что узнал о своем "аресте" от представителей програмы "Бурчук LIVE", когда ему позвонил гостевой редактор.

Он заявил, что организация "АллатРа" не имеет никакого отношения к экстримизму. Это движение, по его словам создан ради возрождения в обществе моральных ценностей. Движение "АллатРа" вне политики и религии, он объединяет миллионы людей по всему миру, которые принадлежат к разным конфессиям, национальностей и религий.

Ковтунов заявил, что человека, которого задержали в РФ, никто в организации не знает. Он мог действовать просто на основе прочитанной книги или просмотренного видео, но это не значит, что он был членом организации. По словам Ковтунова связывать злоумышленников с организацией "АллатРа", это все равно что связывать террористов из ИГИЛ с исламом. Ислам - это религия любви, и никакого отношения к терроризму она не имеет. "АллатРа" - это волонтерское движение, где люди трудятся во имя блага всего общества и это движение, по словам Ковтунова, не несет насилие.

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