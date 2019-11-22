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22 ноября • обновлено в 11:13
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Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

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Украинская группа с уникальным неоновым шоу Light Balance попала в финал американского шоу талантов America’s Got Talent. Она получила одобрительные отзывы от судей.

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Скриншот с видео

Коллектив из Днепра завоевал благосклонность аудитории уникальной комбинацией танца и технологий: сложная хореография дополнялась необычными неоновыми костюмами, которые светились в темноте.

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Скриншот с видео

Художественный номер коллектива на шоу несколько месяцев назад был назван "одним из наиболее умопомрачительных выступлений в истории "Америка имеет талант" на официальных каналах конкурса, а видеозапись танцевального номера лишь в Фейсбуке набрала 79 миллионов просмотров.

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Скриншот с видео

Жюри отметили Light Balance громкими аплодисментами стоя и совместно с голосованием зрителей им удалось дойти почти до конца шоу.

И благодаря однократному праву ведущей шоу Тайры Бэнкс, которая может нажать "волшебную кнопку", она отправила украинцев сразу в следующий тур – на живые выступления. А уже благодаря своему упорному труду они смогли справиться со всеми эфирами и попасть в финал популярного конкурса.

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Light Balance вошел в тройку лучших на "Америка имеет таланты"

Скриншот с видео

Коллектив из Днепра завоевал благосклонность аудитории уникальной комбинацией танца и технологий: сложная хореография дополнялась необычными неоновыми костюмами, которые светились в темноте.

Еще во время кастингов шоу в июне 2017 года участники группы просто поразили судей своим танцевальным номером в неоновых костюмах.

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