Кто получит право гнать спирт с 1 июля 2021: эксперт

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал, кто теперь будет иметь право "гнать дистиллят в Украине".

"На данный момент несколько этапов предусмотрено в законопроекте. Первый этап: любой, кто приватизирует одно из предприятий, которое имеет лицензию на производство спирта, получает возможность гнать спирт. Если есть желание строить новый завод, то такое право наступает с 2024 года. Это было сделано чтобы не обесценить государственные предприятия, которые сейчас подпадают под приватизацию. Сейчас важно эффективно провести приватизацию", - заявил эксперт.

Он также прокомментировал, смогут ли небольшие предприятия, которые уже нелегально продают спирт, легализоваться и продавать крафтовые небольшие бренды.

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