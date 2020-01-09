Кто будет голосовать за Трампа в США: эксперт по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал развитие событий на Ближнем Востоке, реакцию США и Ирана на убийство Сулеймани.

"Трамп показывает все то, что он делал и раньше. На конференции он дал понять, что не будет продолжать заострять ситуацию, и все поняли, что никакой войны не будет", - заявил Каракуц.

Эксперт также высказался по поводу стиля поведения и предвыборной стратегии президента Трампа.

"Действительно, это стиль правления Трампа. Это постоянная агитация. С момента победы на выборах, он не прекращал агитировать за себя. Он постоянно пытается демонстрировать, что те, кто его избрал, должны ему помогать. Это его стратегия, и она может быть выигрышной для него на выборах этого года", - отметил эксперт.

По словам эксперта, избирательная система Штатов является довольно запутанной, и президента там выбирают специальные представители, которых избирает народ Америки.

"В этом году будет восемь штатов, где будет происходить настоящая борьба, но надо дождаться, кто станет кандидатом от демократов. Электорат Трампа - это пердставители сельской местности. Он им нравится, поскольку, по их мнению, он выполняет все свои обещания", - отметил Каракуц.

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