КривийРігГейт, справа радикала та “безхатченки” зі СН | Альо, гараж! REBOOT #329

Отже, знову скандали, інтриги, прикольні одкровення, тощо.

\Осінь-2019 продовжується.

В мережі з'явився аудіозапис перемовин в Кривому Розі за участю Нардепів від “Слуги Народу” і місцевого “копокерманича”.

Хто записав перемовини достеменно невідомо. Але…

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