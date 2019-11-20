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20 ноября • обновлено в 13:37
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КривийРігГейт, справа радикала та “безхатченки” зі СН | Альо, гараж! REBOOT #329

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Отже, знову скандали, інтриги, прикольні одкровення, тощо.

\Осінь-2019 продовжується.

В мережі з'явився аудіозапис перемовин в Кривому Розі за участю Нардепів від “Слуги Народу” і місцевого “копокерманича”.

Хто записав перемовини достеменно невідомо. Але…

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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