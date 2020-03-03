Коронавирус захватывает Ервропу и дошел до Украины

Новые случаи заражения смертельным короновирусом COVID-19 из Китая зафиксировали в Индонезии, Португалии, России, Австрии, Иордании и Тунисе.

Так, как пишет "РБК" коронавирус подтвердили у россиянина, вернувшегося из Италии. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он заболел еще 21 февраля.

Вместе с тем, в Австрии, количество инфицированных увеличилось до 16 человек, сообщает Kurier. 1 марта в Вене подтвердили два случая заболевания у местных жителей и два – у туристов. Еще по одному обнаружили в Нижний Австрии и Зальцбурге.

Португалия зарегистрировала первые два случая коронавируса 2 марта, сообщает телеканал SIC. Один случай обнаружили у человека, который недавно путешествовал по Италии, а другой –у туриста из Испании. Оба были доставлены в больницу в Порту.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иордании, сообщает Petra. Пациент был помещен на карантин несколько дней назад. В Министерстве здравоохранения отметили, что заболевший прибыл в Иорданию из Италии две недели назад.

В Индонезии госпитализированы 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь, пишет газета The Jakarta Post. Они контактировали с гражданкой Японии, у которой был обнаружен вирус 27 февраля после возвращения из Индонезии в Малайзию. Также первый случай заболевания подтвердили в Тунисе.

В то же время, 2 марта, в Иране умер один из высших чиновников, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади, который был заражен коронавирусом. То, что он заразился, подтвердили еще 24 февраля. 72-летнего чиновника госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Европейской комиссии, всего зафиксировано 2100 случаев коронавируса в 18 государствах-членах Евросоюза. К утру 2 марта число жертв мировой эпидемии впервые превысило 3 тысяч человек.

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