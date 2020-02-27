Коронавирус: врач объяснил, почему Украина не готова к эпидемии

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, насколько Украина готова к эпидемии коронавируса.

"Надо откровенно сказать, что мы не готовы к массированной атаке. Если этот вирус попадет в Украину, то мы сможем оказать помощь первым сотням пациентов, но если мы не сможем сдержать эту инфекцию, то мы будем иметь очень большую проблему. Сегодня даже те заявленные действия по недопущению эпидемии не эффективны, ведь термометрия не является эффективным методом допуска или недопуска болезни. Единственный способ - это карантин, то есть ограничение доступа людей с зараженных территорий ", - заявил Сорока.

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