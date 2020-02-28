Коронавирус разогнал мировой кризис: экономист

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал влияние коронавируса и обострения на Ближнем Востоке на мировую экономику.

"Уровень падения фондовых бирж сегодня сопоставим с цифрами, которые мы видели в 2008 году. Американский фондовый рынок переживает падение на уровне 2011 года. Мы увидели стремительное падение цен на энергоресурсы. Инвесторы бегут в спокойные гавани, поэтому дорожает золото. Коронавирус уже значительно ускорил кризис и наверняка еще его усилит. Что касается Украины, то наше государство очень зависимо от иностранного финансирования, ведь мы должны рефинансировать свой внешний долг в этом году. Учитывая, что инвесторы бегут с нестабильных рынков, нам внешние кредиты обийуться значительно дороже, чем мы ожидали", - заявил Пендзин.

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