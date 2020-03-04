Коронавирус продолжает свирепствовать в Иране

В Иране смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились 23 депутата парламента.

Об этом сообщил помощник спикера Абдолрез Месри. Его слова цитирует портал YJC.

"На сегодняшний день тест на вирус дал положительный результат у 23 депутатов", – сказал член иранского парламента.

Мерси также призвал парламентариев ограничить контакты с населением. Но при этом заверил, что палата продолжит работу.

Как сообщает The Independent, со своей стороны верховный лидер Ирана аятолла Али Хамени заявил, что военные страны готовы помочь служащим здравоохранения в борьбе со вспышкой коронавируса.

Власти же добавили, что могут привлечь солдат и добровольцев для борьбы с вирусом. Они в частности смогут помочь убирать улицы, направлять движение и, возможно, отслеживать людей, контактировавших с больными коронавирусом.

По последним данным Минздрава, число заражений коронавирусом в Иране возросло за сутки с 1501 до 2336, количество умерших выросло на 11, достигнув 77. В стране прогнозируют дальнейшее распространение заболевания.

Вскоре стало известно, что смертельным коронавирусоом заболел также руководитель иранской службы экстренной медицинской помощи Пирхоссейн Коливанд. А до этого вирус уже убил бывшего посла Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушаха.

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