Коронавирус набирает обороты в Украине. Итоги на карантине. день 18
Единственная область, куда не попал пока вирус остается Николаевская.
Как хранятся в регионе
Александр Стадник, председатель Николаевской ОГА.
Кто имеет право на работу в период карантина, а кто - нет
Владимир Бондаренко, советник Киевского городского головы
Рейд парикмахерскими столицы совершил наш корреспондент Вьячеслв Буткалюк
Половина бизнеса способна продержаться всего месяц карантина, лишь каждая четвертая компания выдержит еще два-три месяца работы в таких условиях, тогда как 6% уже закрыли свой бизнес.
Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты
О безопасности в период карантина
Антон Геращенко, заместитель минстр внутренних дел
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