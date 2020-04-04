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4 апреля • обновлено в 06:34
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Коронавирус набирает обороты в Украине. Итоги на карантине. день 18

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Единственная область, куда не попал пока вирус остается Николаевская.

Как хранятся в регионе

Александр Стадник, председатель Николаевской ОГА.

Кто имеет право на работу в период карантина, а кто - нет

Владимир Бондаренко, советник Киевского городского головы

Рейд парикмахерскими столицы совершил наш корреспондент Вьячеслв Буткалюк

Половина бизнеса способна продержаться всего месяц карантина, лишь каждая четвертая компания выдержит еще два-три месяца работы в таких условиях, тогда как 6% уже закрыли свой бизнес.

Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты

О безопасности в период карантина

Антон Геращенко, заместитель минстр внутренних дел

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