Коронавирус – это "биологическое оружие": Василевская-Смаглюк

Глава правления в ОО "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, готова ли Украина к атаке коронавируса.

"Сейчас местные власти получили задание от премьер-министра, от правительства обеспечить свои города всем необходимым. У нас есть время и мы планово готовимся, потому проблем нет", - заявил Бадиков.

К их разговору также присоединилась народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая недавно сделала скандальное заявление о том, что коронавирус является маркетинговым ходом.

"Я говорила не совсем так, как Вы меня процитировали. Наша фракция разделилась на тех, кто считает ситуацию с коронавирусом очень опасной, а другая часть считает ее маркетинговым ходом. Что я имела в виду, когда говорила о маркетинговом ходе? Это может быть такая версия, и она рассматривалась, что создается биологическое оружие, и оно используется для борьбы на международных рынках товарных. И мы видим падение ВВП Китая, мы видим, что согласно опросам 37% граждан Украины считают эту версию с биологическим оружием наиболее вероятной", - заявила депутат от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк

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