Как Зеленский пожимал руку Порошенко: автор скандального фото

Фотокорреспондент Ян Доброносов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

Он прокомментировал фотографию рукопожатия между Порошенко и Зеленским, которое он сделал в Верховной Раде.

"Этот кадр был снят не сразу, было рукопожатие между Порошенко и Зеленским, когда подошел Порошенко и пожал руку Зеленскому. Я это увидел, но именно это рукопожатие я не снял. Потом Порошенко отвел Зеленского в сторону, а я ждал того момента пока они договорят, чтобы состоялось рукопожатие. У меня не было чувства какого-то напряжения, что кто-то кого-то боится, нормально они общались. И у меня было ощущение, что они пришли к согласию в том, о чем они говорили", - отметил фотокорреспондент.

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