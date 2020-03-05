Как Зеленский пожимал руку Порошенко: автор скандального фото
Фотокорреспондент Ян Доброносов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".
Он прокомментировал фотографию рукопожатия между Порошенко и Зеленским, которое он сделал в Верховной Раде.
"Этот кадр был снят не сразу, было рукопожатие между Порошенко и Зеленским, когда подошел Порошенко и пожал руку Зеленскому. Я это увидел, но именно это рукопожатие я не снял. Потом Порошенко отвел Зеленского в сторону, а я ждал того момента пока они договорят, чтобы состоялось рукопожатие. У меня не было чувства какого-то напряжения, что кто-то кого-то боится, нормально они общались. И у меня было ощущение, что они пришли к согласию в том, о чем они говорили", - отметил фотокорреспондент.
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