Как Украина готовится к коронавирусу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал, как выглядит санитарный вертолет Ми-8, на котором будут перевозить потенциальных больных коронавирусом COVID-2019.

Вертолет поступил на круглосуточное дежурство в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте МВД.

Он оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула во время полета.

Аваков подчеркнул, что этот Ми-8 принимал участие в миротворческих операциях ООН. В последний раз это было в Мали. Экипаж и персонал вертолета состоит из команды медиков, которые прошли специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1,2 тысячи километров, то есть по всей территории нашей страны", – отметил министр.

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