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17 февраля • обновлено в 22:21
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Итоги Мюнхенской конференции для Украины: комментарий эксперта

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Генсекретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала итоги Мюнхенской конференции, 12 шагов для урегулирования конфликта на Донбассе и последствия для Украины.

"Хорошо, что прозвучала позиция украинского представителя о том, что переговоры между Украиной, Россией и европейскими партнерами просходят на самом высоком официальном уровне. Хорошо, что мы официально заявили, что так называемый план 12 шагов Украине не подходит. Хорошо, что Украина так быстро отреагировала, и хорошо, что была украинская делегация, которая официально высказалась по этому поводу", - заявила Трегуб.

Эксперт считает, что приверженность ФРГ к РФ объясняется прежде всего комплексом вины, который немцы якобы чувствуют за развязывание Второй мировой войны.

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Олена Трегуб
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