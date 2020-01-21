INSTAOBOZ: обзор Инстраграма политиков

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Господин Гончарук отчитался о снижении цен в платежках

Жан Беленюк заявил, что сегодня к нему "прилетела первая ласточка" после отмены неприкосновенности

Ирина Геращенко хвастается тем, что комитет избирателей Украины признал ее одной из самых ответственных депутатов

Макс Бужанский из "Слуги народа" написал пост о Вятровичи и "Европейской солидарности"

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