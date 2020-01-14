Главная Новости
14 января • обновлено в 15:04
МоваЯзык
МедОбоз Главная

INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков

37
Читать материал на украинском

Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Жан Беленюк опубликовал видео, где он танцует

Премьер-министр Украины господин Гончарук выставил публикацию с поручениями и отчетами

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости