INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков

Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Жан Беленюк опубликовал видео, где он танцует

Премьер-министр Украины господин Гончарук выставил публикацию с поручениями и отчетами

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