Группа "НАДИХАЙ" стали гостями прямого эфира ObozTV.

Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской, рассказали о творческих планах на будущее и исполнили несколько своих песен.

"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук - это мой друг детства", - неожиданно признался один из участников группы.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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