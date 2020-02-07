Группа "НАДИХАЙ" стали гостями прямого эфира ObozTV
Группа "НАДИХАЙ" стали гостями прямого эфира ObozTV.
Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской, рассказали о творческих планах на будущее и исполнили несколько своих песен.
"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук - это мой друг детства", - неожиданно признался один из участников группы.
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