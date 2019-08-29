Гройсман ушел в отставку: видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об уходе перед первым заседанием Верховной Рады, на котором должны назначить нового главу правительства, и обратился к своему преемнику.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность – решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто – принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей", – сказал политик.

Он пожелал своему преемнику силы, терпения и удачи. "И главное – успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня – это всегда было приоритетом номер один", – отметил он.

Гройсман заявил, что новое правительство будет принимать "стабильную страну, которая развивается".

"Все, что сделано на сегодняшний день – это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", – отметил премьер.

Он пообещал в будущем работать над децентрализацией в Украине. "Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих громадах страны. Но в будущем важно не останавливаться, не забывать о людях, которые живут в своих поселках и городах. Которые хотят иметь достаточные полномочия и финансовые ресурсы. Мы и в дальнейшем будем это обеспечивать", – заверил премьер.

"Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и возьму на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", – подытожил Гройсман.

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