Программа ''Острый вопрос''. Тридцать четвертый гость – Татьяна Чорновол ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Тридцать четвертый гость – Татьяна Чорновол ч.1119Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол.
Продолжение программы "Острый вопрос". Тридцать четвертый гость – Татьяна Чорновол | ч.2.
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